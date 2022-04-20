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Danone прекратила поставки в Россию продукции Alpro и Evian

10:27
  • среда
  • 20 апреля 2022

Компания переориентируется на базовые продукты

Французская компания Danone сообщила о прекращении импорта в Россию продукции под брендами Evian и Alpro.
Компания Danone опровергла сообщения об уходе с российского рынка

Evian – минеральная вода, Alpro – растительное молоко. Компания приняла решение переориентировать бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание, передает РИА Новости.

Кроме того, Danone приостановила все инвестиции и рекламные кампании в России. Вся прибыль и дивиденды от российского бизнеса будут направлены на гуманитарные цели.

Ранее Danone подтвердила, что не планирует уходить из России. В марте глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заверил россиян, что французские компании, в том числе "Ашан", "Данон", "Леруа Мерлен" и "Декатлон", продолжат работать в России.

Danone - один из крупнейших в мире производитель молочных продуктов. В числе ее брендов - "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Bio Баланс, "Растишка", "Тема", Danissimo, Nutrilon и другие.

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