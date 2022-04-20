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Собянин представил основные проекты благоустройства СЗАО на 2022 год

10:15
  • среда
  • 20 апреля 2022

Всего их пять

Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству северо-запада Москвы в 2022 году. Новая запись появилась в блоге на персональном сайте мэра. Планы включают в себя пять проектов.

Так, в Южном Тушино будет взят в работу парк "Дубовая роща "Маяк". Там обновят дорожно-тропиночную сеть, сделав упор на экологичное покрытие – терравей, создадут современные детские и спортивные площадки, высадят более 500 деревьев и кустарников, создадут цветочные композиции.

Еще один знаковый объект благоустройства - бульвар Яна Райниса. Возле станции метро "Сходненская" будут обустроены удобные зоны ожидания и отдыха - с остановочными павильонами, парковыми качелями, красивыми цветниками и большими часами. Преобразится и сам бульвар. На длинной транзитной аллее, замощенной плиткой, появятся новые скамейки, урны и светильники. Будут восстановлены газоны, высажены декоративные кустарники, установлены выставочные стенды, рассказал мэр.

Три проекта запланированы в районе Митино. Также программа 2022 года на северо-западе города включает и благоустройство 18 школьных территорий.

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