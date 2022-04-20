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Российская авиация за ночь уничтожила 73 военных объекта Украины

10:38
  • среда
  • 20 апреля 2022

Нанесены удары по 1053 объектам

Авиация ВКС России за минувшую ночь уничтожила 73 военных объекта Украины. Об этом сообщили в российском Минобороны.

"Среди них: четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц "Мста-Б", - рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры, а средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников и две ракеты "Точка-У".

Также высокоточными ракетами уничтожено до 40 украинских военных и семь единиц техники в районах Нововоронцовка и Киселевка.

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