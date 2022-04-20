ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генерал ВСУ и власти города Золотое бежали перед наступлением войск ЛНР

10:59
  • среда
  • 20 апреля 2022

Киевский режим пытается эвакуировать весь командный состав

Киевский режим вывозит командование Вооруженных сил Украины из зоны военных действий. Перед наступлением войск Народной милиции ЛНР на город Золотое вертолетом были эвакуированы власти этого населенного пункта и генерал ВСУ.

Лавров объяснил необходимость признания ДНР и ЛНР
Глава ЛНР объявил о запрете деятельности миссии ОБСЕ в республике

"Понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населенный пункт Золотое, вертолетом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Также Филипоненко написал в Telegram-канале, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 165 человек личного состава. Кроме того, уничтожено 11 единиц бронетехники и установка ЗРК "Бук".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.