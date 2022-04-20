Генерал ВСУ и власти города Золотое бежали перед наступлением войск ЛНР

Киевский режим пытается эвакуировать весь командный состав

Киевский режим вывозит командование Вооруженных сил Украины из зоны военных действий. Перед наступлением войск Народной милиции ЛНР на город Золотое вертолетом были эвакуированы власти этого населенного пункта и генерал ВСУ.

"Понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населенный пункт Золотое, вертолетом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Также Филипоненко написал в Telegram-канале, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 165 человек личного состава. Кроме того, уничтожено 11 единиц бронетехники и установка ЗРК "Бук".

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