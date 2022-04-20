Россияне подадут в суд на Apple из-за прекращения работы Apple Pay

Адвокаты взыщут компенсацию

Российские адвокаты подадут иск к компании Apple в связи с прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на устройствах.

Американская компания нарушила права потребителей в связи с необоснованным односторонним прекращением работы платежного сервиса, сообщил ТАСС старший партнер коллегии адвокатов "Чернышов, Лукоянов и партнеры" Константин Лукоянов.

Бюро намерено взыскать с Apple компенсацию морального вреда. "Все, кто считает свои права нарушенными, могут присоединиться к групповому иску, обратившись в адвокатское бюро", - сообщил Лукоянов.

В марте в России перестали работать сервис бесконтактной оплаты Apple Pay для держателей карт Visa, MasterCard и "Мир".

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