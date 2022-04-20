Российские ракетчики за ночь уничтожили более тысячи объектов ВСУ

В числе ликвидированных целей - 31 пункт управления

Российские ракетные войска и артиллерия минувшей ночью продолжили уничтожение военных целей на территории Украины. В результате их действий уничтожено более тысячи объектов ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1 053 объектам украинской военной инфраструктуры", - сообщил Конашенков на брифинге.

Генерал уточнил, что в числе ликвидированных целей - 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника. Также уничтожено 106 огневых позиций артиллерии противника, передает ТВЦ.

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