В России с коронавирусом госпитализированы 3017 человек

Выявлено 9195 случаев

За сутки в России госпитализированы 3017 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 9195 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 749 человек, из них госпитализирован только 159.

Выздоровели за сутки 16200 человек. Скончались 223 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 18101986 человек. Умер 374171 зараженный. Вылечились 17423428 заболевших.

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