В 2072 году ведущему будет 88 лет

Бывшему ведущему программы "Орел и Решка", тревел-блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет – до 2072 года.

Об этом написал telegram-канал Baza. Мера связана с его позицией на счет военной спецоперации России на Украине.

"Приехать в Россию блогер сможет, когда ему исполнится 88 лет. То есть такой запрет можно назвать практически пожизненным", - пишет издание.

Ранее СМИ писали, что в Россию запрещен въезд таким известным украинским деятелями, как Макс Барских, Монатик, Верка Сердючка, Светлана Лобода, Андрей Бедняков, доктор Комаровский и другим.

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