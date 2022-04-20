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Макрона назвали новым лидером единой Европы

11:43
  • среда
  • 20 апреля 2022

Политики ожидают его победы на выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон должен стать новым лидером единой Европы в области внешней политики. В этом убежден бывший глава Еврокомиссии, экс-премьер Италии Романо Проди. Он уверен в победе Макрона на нынешних президентских выборах во Франции.

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Основаниями для лидерства Франции в Европе Проди назвал, в частности, тот факт, что это единственная из европейских стран, обладающая ядерным оружием. Кроме того, Париж имеет право вето в Совете Безопасности ООН, заявил политик в интервью газете Quotidiano Nazionale.

Говоря о санкциях в сфере энергоносителей, которые Запад намеревается ввести в отношении России, Проди подчеркнул, что рестрикции повлекут за собой серьезные последствия и для тех стран, которые их применят. Тем не менее, саму идею антироссийских санкций итальянский политик поддержал.

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