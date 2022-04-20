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В четверг Москву накроют полчища дождевых туч

11:54
  • среда
  • 20 апреля 2022

Выпадет 25% осадков

В четверг, 21 апреля, погода в столичном регионе резко испортится – ожидается сильный дождь.
Жителям столицы пообещали тепло и небольшой дождь

Прольется 25% месячной нормы осадков, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Это южный циклон накроет столичный регион полчищами дождевых туч <…> а Москву прольется до 10-12 миллиметров небесной влаги, что составляет около 25% месячной нормы, или ведро воды на квадратный метр", - рассказал Евгений Тишковец.

Дневная температура составит плюс 5-10 градусов, ночная - плюс 3-8.

Сейчас в Москве солнечно, но ветрено. Температура воздуха прогрелась до +13 градусов.

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