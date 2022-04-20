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Швецию и Финляндию предупредили о последствиях вступления в НАТО

12:04
  • среда
  • 20 апреля 2022

Это скажется на европейской системе безопасности

Брюссель под давлением Соединенных Штатов давно пытается втянуть Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. Москва предупредила Стокгольм и Хельсинки о том, что последует за их вступлением в НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Если они будут идти этим путем, это, конечно, изменит геополитическую ситуацию в Европе, в непосредственной близости от нашей страны. Мы свои предупреждения все сделали и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, удивляться им будет нечему", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Власти Швеции и Финляндии заявили о намерении подать заявку на вступление в альянс. В МИД России ранее подчеркнули, что в Стокгольме и Хельсинки должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией. А также то, как их вступление в НАТО скажется на европейской системе безопасности.

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