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В Россию под видом беженцев пытаются проникнуть украинские боевики

12:25
  • среда
  • 20 апреля 2022

Это не секрет

Участники боевых действий на Украине пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев.  

Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.

"В составе беженцев пытаются к нам проникнуть на территорию лица, принимающие участие в боевых действиях. Это не секрет", - заявил он.

Точное количество беглых боевиков на данный момент никто не знает. МВД делает все возможное, для недопущения подобной ситуации.

"Они выявляются с определенной периодичностью. К ним принимаются процессуальные решения", - подчеркнул Петров.

В полиции отметили, что с начала военной спецоперации на Украине в России уменьшилось число экстремистских преступлений.

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