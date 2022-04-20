В Россию под видом беженцев пытаются проникнуть украинские боевики

Это не секрет
Участники боевых действий на Украине пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев.
Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.
"В составе беженцев пытаются к нам проникнуть на территорию лица, принимающие участие в боевых действиях. Это не секрет", - заявил он.
Точное количество беглых боевиков на данный момент никто не знает. МВД делает все возможное, для недопущения подобной ситуации.
"Они выявляются с определенной периодичностью. К ним принимаются процессуальные решения", - подчеркнул Петров.
В полиции отметили, что с начала военной спецоперации на Украине в России уменьшилось число экстремистских преступлений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"