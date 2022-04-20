Стороники Ассанжа устроили митинг в Лондоне

Они выступают против его экстрадиции в США

В Лондоне сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа устроили массовый митинг против его экстрадиции в США. Этот вопрос в среду решает Вестминстерский суд, сообщает "ТВ Центр".

У входа в здание выстроились десятки человек с плакатами "Журналистика - не преступление", "Покойся с миром, британская справедливость", "Освободите Ассанжа!".

Суд в Лондоне должен выдать ордер на экстрадицию и передать его британскому МВД. В Соединённых Штатах Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы - по обвинениям в шпионаже и раскрытию секретных сведений.

Глава WikiLeaks неоднократно публиковал "неудобную" правду о внешней политике США. В том числе материалы по Ираку и Афганистану, где в результате бомбёжек гибли тысячи мирных жителей. Эту информацию Штаты посчитали угрозой для собственной безопасности.

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