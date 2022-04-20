Собянин рассказал об увеличении поддержки социально ориентированных НКО

Объем грантов для них будет увеличен в полтора раза

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с волонтерами и руководителями некоммерческих организаций, которые занимаются сбором гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. В столице уже собрано полтора миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости. Глава города заявил о мерах, которые приняты для поддержки социально ориентированных НКО.

Предметы первой необходимости, продукты и вещи… Здесь почти, как в магазине, только все товары выдаются бесплатны. Каждый день за помощью в это отделение благотворительного фонда приходят люди. Елена с семьей приехала из Мариуполя и сейчас как никогда нуждается в поддержке.

"Уже буквально в России нас одевали. Мы приехали в одних штанах, что было... От танков убегая, естественно, что ничего с собой не возьмешь, хорошо, что были документы. Приехали, нам здесь покушать, крупы, вещи... Все очень хорошо помогли", - говорит беженка из Мариуполя Елена Гордеева.

Таких пунктов сбора гуманитарной помощи в Москве несколько. Их организовали на базе 11 коворкинг-центров некоммерческих организаций. Благотворительные фонды и волонтерские сообщества сразу же подключились к помощи беженцам. На базе ресурсного центра "Мосволонтер" уже 2 месяца работает городской штаб по сбору гуманитарной помощи людям, которые приезжают в Россию из Украины, Луганской и Донецкой республик. В это непростое время для них собрали почти 400 тонн гуманитарных грузов. Полтора миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости. В столице началась акция #МоскваПомогает. И сегодня мэр Сергей Собянин встретился с теми, кто выполняет эту важную миссию. Руководители социально ориентированных некоммерческих организаций готовы продолжать благотворительную работу. А город решил их поддержать.

"Ключевую роль здесь играют некоммерческие организации. Они создают такую смысловую уже историю и точечно помогают людям, которые оказались в беде. А некоммерческие организации они сами требуют постоянно внимания, поддержки... Вы знаете, что у нас большая грантовая программа, и я считаю, что ее можно в этой ситуации увеличить с 400 до 600 миллионов рублей", - сообщил Сергей Собянин.

Столичные власти не только увеличили размер грантовой поддержки волонтерских организаций. В этом году также выделят дополнительные субсидии на возмещение расходов по оплате труда сотрудников, закупке программного обеспечения и на другие расходы.

"У нас есть социально-значимые некоммерческие организации, которые находятся в городском реестре и которые работают уже для социальной помощи горожан и гражданам. Мне кажется, тоже можно создать социальные субсидии для их поддержки, сохранения команд", - заявил Собянин.

Финансовая поддержка позволят сохранить сложившиеся команды некоммерческих организаций, увеличить масштабы проектов и помочь еще большему числу людей.

Елена Сахно, Александр Ивановский, Виктор Мальцев, Сергей Смирнов, "ТВ Центр".

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