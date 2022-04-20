Электробус-гармошка начинает курсировать на маршруте "М2" в Москве

У нового электробуса 135 пассажирских мест

Новый электробус-гармошка начинает курсировать в Москве. С завтрашнего дня он выйдет на маршрут М2 "Парк Победы – Владыкино". В отличие от обычных моделей, у нового электробуса больше пассажирских мест – 135. Кроме того, увеличен запас хода, на одном заряде он может преодолеть до 90 километров. Здесь будут и уже привычные USB-порты для зарядки гаджетов, система климат-контроля и он полностью экологичен.

Отметим, что москвичи и гости столицы уже могли видеть обновлённый электробус, а порядка 40 тысяч человек даже проехать в нём. С конца минувшего года новинка тестировалась на улицах столицы, сообщает "ТВ Центр".

"Он использовался на разных маршрутах наземного городского транспорта, так как разные маршруты имеют разные эксплуатационные характеристики, и мы должны понять, как он работает на каждом из них. Самый, скажем так, маршрут на котором было больше всего пассажиров перевезено в течение дня - это М2, поэтому мы планируем сейчас постоянно закрепить этот электробус на маршруте М2", - пояснил начальник службы энергетических и инновационных проектов ГУП "Мосгортранс" Артем Бурлаков.

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