Что нужно знать тому, кто решил стать донором

Вся процедура не только безопасная, но и полезная

Сегодня - день донора! Ежегодно в нашей стране заготавливают почти 40 тонн донорской крови. Причем, 20 лет назад эта цифра была на порядок ниже. Благодаря единой информационной базе медики по всей стране теперь могут проследить информацию о каждом компоненте.

Сдавать кровь для нужд больных москвич Сергей Хрущев начал сразу, как только ему исполнилось 18 лет. Сегодня он делает это уже в 49-й раз.

"У меня отец сдавал кровь или плазму около 600 раз. Он сдавал в советское время и тогда не было такого контроля, он мог сдавать в разных больницах. И он иногда сдавал по два, по три раза за неделю", - рассказал Сергей Хрущев.

Сегодня такое исключено. С тех пор, как развитие донорства крови и ее компонентов в России признали стратегическим направлением здравоохранения, на учете в стране буквально каждая капля.

"С 2008 года в рамках государственной программы "Развитие донорства" в службе крови всей страны работает Единое информационное пространство - Единая информационная база донорства. В эту базу вносится информация о всех донорах нашей страны и о всех совершаемых ими донациях. И основная функция этой системы - это обеспечение безопасности компонентов донорской крови", - пояснила заведующая отделом комплектования донорских кадров Центра крови ФМБА России Дарья Малышева.

Ну а главное, благодаря единой информационной базе медики по всей стране могут проследить информацию о каждом компоненте донорской крови, что называется, от "вены до вены". Ведь от этого порой зависит жизнь тех, кому она предназначается.

"Если донор сдает дозу крови, ему перед донацией предварительно определяют группу крови. Если донор сдает плазму или тромбоциты, ему проводят клинический анализ крови по 16 параметрам, куда входят определение гемоглобина, лейкоцитов, эритроцитов, гематокрита, подсчет лейкоцитарной формы", - рассказала заведующая отделом лабораторной диагностики Центра крови ФМБА России Ирина Иванова.

Если на этапе предварительного обследования у донора найдут хоть какие-то отклонения, до процедуры его не допускают. Для исключения вероятной передачи инфекций кровь, взятая у доноров, также проходит ряд процедур. Сначала её фильтруют, удаляют лейкоциты и тромбоциты, а затем с помощью центрифуги разделяют на компоненты. Донорскую плазму и вовсе замораживают, чтобы затем отправить на несколько месяцев на карантин в криокамеру. Тут же хранятся эритроциты и биоматериалы, выделенные из редких видов крови.

"У нас температурный режим здесь минус 108 градусов в парах жидкого азота. Криобанк нужен нам для чрезвычайных ситуаций, длительных выходных, для обеспечения заявок экспедиций", - сообщил заведующий отделом заготовки донорской крови и ее компонентов Центра крови ФМБА России Михаил Касаткин.

Что касается самих добровольцев, то для них, как уверяют медики, вся процедура не только безопасная, но и полезная. Ведь сдать кровь — это реальный шанс не только спасти чью-то жизнь, но и одновременно обратить внимание на собственное здоровье.

"Если, например, в 2001 году мы заготавливали в год где-то около 7-8 тонн крови, то сейчас это почти 40 тонн. Вот хотя бы из этого можно сделать вывод, что сейчас количество увеличилось в разы - это многие и многие тысячи человек, которые за это время сдали кровь и её компоненты", - отметила директор Центра крови ФМБА России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА России София Голосова.

А потому всех желающих сдать кровь медики просят придерживаться накануне процедуры специальной донорской диеты. За сутки до донации нужно отказаться от приема жирной пищи, за двое суток - от алкоголя, а накануне утром не есть и не курить.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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