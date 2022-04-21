Москву к Пасхе украшают цветочными композициями и световыми деревьями

В субботу стартует фестиваль "Пасхальный дар"

До Пасхи остаются считанные дни. Москва к главному христианскому празднику готовится. В городе появятся сотни ярких декораций, отмечает "ТВ Центр".

Световые деревья и тоннели, цветочные композиции и пасхальные яйца. Объёмные конструкции установят на участках будущего "Парка Яуза", в парке Северного речного вокзала, у цирка на проспекте Вернадского, у Храма Христа Спасителя.

Праздничное настроение невозможно без традиционных пасхальных угощений. На прилавках уже появились куличи самых разных видов и размеров. А в субботу в столице откроется традиционный фестиваль "Пасхальный дар", гостей ждут десятки площадок, каждая - со своей программой.

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