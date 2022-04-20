Историческое здание Театра на Малой Бронной открылось после ремонта

Установлено новейшее оборудование

Театр на Малой Бронной после масштабной реконструкции вернулся на историческую сцену. За два года преобразили фасады и интерьеры, поменяли всю инженерию. Теперь в обновлённом здании - просто фантастическое оборудование, позволяющие воплотить любое режиссёрское решение.

В театре на Малой Бронной встречают первых гостей. Длившаяся два года реставрация завершена. Уже работает "умный" автоматический гардероб. Блестит воссозданная мраморная лестница.

"Конечно, работа эта гигантская. Тем более, как это часто бывает с памятниками архитектуры, начинаете вы работать с одним проектом, заканчиваете совершенно с другим, потому что всегда проблемы таких исторических зданий, что, когда вы начинаете что-то делать, открывается что-то новое", - рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

В зрительном зале было до трех-четырех слоев паркета. Остановились на том, что имел исторический рисунок. Сложным оказался и выбор цветовой гаммы - открылось до десятка слоёв. Причем, абсолютно разных оттенков! Решили, что самый подходящий - благородный сине-голубой.

"До того, как мы ушли в реставрацию, здесь был цвет такой темно-красный. Наш художник Лариса Ломакина долго работала с реставраторами для того, чтобы подобрать вот такой подходящий оттенок. И таким образом у нас и зрительская зона, и фойе, и сам зрительный зал облагородились", - говорит директор театра на Малой Бронной Елена Мироненко.

Потолок со старыми деревянными перекрытиями, по словам реставраторов, вызывал особые опасения. "Всё это было бережно снято, расчищено, перекрытие было выполнено в современных технологиях, и обратно этот потолок был возвращен. Так же, как и люстра, она пришла к нам с начала 20 века, она историческая, тоже была доведена, отреставрирована и установлена на место", - сообщил генеральный директор реставрационной компании Иван Селило.

Про оборудование худрук театра Константин Богомолов говорит - оно фантастическое. Не уступает самым технологически оснащенным европейским сценам. Впервые в театре появится свой видеоцех. Этот ящик в центре зала - действительно волшебный.

"Это сорокатысячный проектор, люди театральные понимают, что это такое - это невероятное качество картинки, невероятное качество изображения. Современный театр, конечно же, немыслим без проекций, проекций, которые транслируют артистов, крупные планы артистов, проекций, которые организуют декорационное пространство", - рассказал Константин Богомолов.

Во время реставрации у театра даже появились дополнительные полезные пространства. "Это помещение мы придумали, мы убрали здесь всякие склады, всякие бессмысленные пространства и подумали - это должно быть рабочее помещение, это и репетиционный зал, опять же, здесь могут артисты репетировать, здесь может быть танцевальный класс", - отметил Богомолов.

У театра большие планы - только до конца этого сезона намерены сыграть пять премьер. " Таня", "Платонов болит", "Вишнёвый сад", "Гамлет". Константин Богомолов сейчас вовсю репетирует "Вы чьё, старичье?" по повести Бориса Васильева. Первый спектакль на исторической сцене сыграют 27 апреля.

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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