В Московском зоопарке родились птенцы длиннохвостой неясыти

Они уже принимают пищу самостоятельно

В Московском зоопарке в семье длиннохвостой неясыти вылупились два птенца - первое и долгожданное потомство. Родители прятали крохотных новорождённых в гнезде. И зоологи узнали о пополнении не сразу, только когда услышали характерный писк, сообщает "ТВ Центр".

За два месяца птенцы заметно подросли, покрылись серым пухом. Взрослое оперение появится только через несколько месяцев. Поначалу совят кормили родители, а сейчас они едят самостоятельно. Но папа с мамой всё равно на страже: если видят человека, сразу издают угрожающий клёкот.

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