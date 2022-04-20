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Минобороны опубликовало очередной список потерь украинской армии

12:38
  • среда
  • 20 апреля 2022

Указаны места захоронения погибших

Третий по счету список погибших и раненых за время российской военной спецоперации украинских военнослужащих опубликовало Минобороны России. На сей раз приведены данные о потерях среди солдат и офицеров войсковой части 3018 Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

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"В представленных документах сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения", — говорится в публикации ведомства в Telegram. В опубликованном перечне - 20 убитых и 71 раненый, данные приведены по состоянию на 29 марта 2022 года.

Днем ранее военное ведомство обнародовало информацию о значительных потерях среди военнослужащих 1-й бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко. Подчеркивалось, что в украинских документах говорится о большом числе дезертировавших и пропавших без вести военнослужащих. А в документе, опубликованном Минобороны 18 апреля, сообщалось о 23 367 погибших.

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