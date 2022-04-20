ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Россия" запускает прямые рейсы из Сочи в турецкие Бодрум и Даламан

13:56
  • среда
  • 20 апреля 2022

Первый самолет отправится 22 апреля

Авиакомпания "Россия" запускает регулярные прямые рейсы из Сочи в турецкие города Бодрум и Даламан. Как сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика", первые самолеты отправятся по этому маршруту 22 апреля.

Ограничение полетов в аэропорты юга России вновь продлили
Россия сформировала пул самолетов для полетов за рубеж

"Регулярные рейсы в курортные города Турции Бодрум и Даламан стартуют в пятницу 22 апреля 2022 года и будут выполняться авиакомпанией "Россия", входящей в группу "Аэрофлот", - приводит содержание релиза РИА Новости.

Полетная программа запланирована до октября 2022 года. Вылет из Сочи в Бодрум во вторник, четверг, субботу и воскресенье, в Даламан - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Позже добавятся еще два популярных направления. В летнем расписании полетов из аэропорта Сочи в Турцию заявлены Стамбул и Анталья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании "Россия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.