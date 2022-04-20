"Россия" запускает прямые рейсы из Сочи в турецкие Бодрум и Даламан

Первый самолет отправится 22 апреля

Авиакомпания "Россия" запускает регулярные прямые рейсы из Сочи в турецкие города Бодрум и Даламан. Как сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика", первые самолеты отправятся по этому маршруту 22 апреля.

"Регулярные рейсы в курортные города Турции Бодрум и Даламан стартуют в пятницу 22 апреля 2022 года и будут выполняться авиакомпанией "Россия", входящей в группу "Аэрофлот", - приводит содержание релиза РИА Новости.

Полетная программа запланирована до октября 2022 года. Вылет из Сочи в Бодрум во вторник, четверг, субботу и воскресенье, в Даламан - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Позже добавятся еще два популярных направления. В летнем расписании полетов из аэропорта Сочи в Турцию заявлены Стамбул и Анталья.

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