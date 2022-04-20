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Власти КНР отреагировали на сообщения об опасных грузах на борту Boeing 737

13:13
  • среда
  • 20 апреля 2022

Черные ящики сильно повреждены

Главное управление гражданской авиации КНР выступило с промежуточным отчетом по факту крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines.
На месте крушения Boeing в Китае обнаружены останки погибших

Оба черных ящика разбившегося самолета сильно повреждены. На данный момент ведутся работы по их восстановлению и анализу данным, передает ТАСС.

Никаких опасных грузов самолет не перевозил. Следователи не располагают подобной информацией. Взрывчатых компонентов на месте крушения самолета не обнаружено.

Установлено, что в день крушения – 21 марта – погодные условия были благоприятные, на борту самолета не выявлены неисправности. Причины трагедии продолжают выясняться.

21 марта выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу лайнер авиакомпании China Eastern Airlines упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 123 пассажира и девять членов экипажа. Все они признаны погибшими.  

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