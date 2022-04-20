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ФСБ России задержала шестерых членов банды Басаева

14:48
  • среда
  • 20 апреля 2022

Задержания проходили в Татарстане и Петербурге

ФСБ России задержала шестерых членов банды Басаева, которые причастны к нападению на псковскую дивизию ВДВ в 2000-м году. Тогда в результате атаки террористов в Шатойском районе Чеченской республики погибли 84 десантника. 

Спецоперации прошли в Татарстане и Санкт-Петербурге. На кадрах оперативной съёмки - люди, которым уже за 40, а некоторые - пенсионного возраста. Более 20 лет им удавалось избегать уголовной ответственности.

На допросе мужчины признались, что задержаны по подозрению в участии в бандформировании. Всем им предъявлены обвинения по трём статьям.

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