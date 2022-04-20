В Кремле вручили премии "Шансон года 2022"

Марафон любимых песен продлился пять часов

В Государственном Кремлевском Дворце прошла XXI церемония вручения премии "Шансон года 2022".

Ведущими церемонии стали Александр Маршал и Аглая Шиловская, а также ведущая "Радио Шансон" Ксения Стриж.

Открылась церемония песней "Дружба одна на всех" в исполнении Сергея Войтенко, Дениса Майданова, Сосо Павлиашвили, Сергея Куренкова, Валерия Кураса, Виктора Рыбина. А Любовь Успенская и Николай Басков дуэтом исполнили песню "Большая любовь".

"Музыка шансона для меня – это музыка русской души. Песни, которые звучат на "Радио Шансон" – это песни о чувствах и переживаниях", – рассказал Николай Басков за кулисами.

В течение пяти часов самые яркие звезды "Радио Шансон" исполнили любимые песни.

Лауреатами премии "Шансон года" в этом году стали Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Николай Басков, Сергей Трофимов, Александр Новиков, Евгений Кемеровский, Григорий Лепс, Ярослав Сумишевский, Денис Майданов, Евгений Григорьев, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, Зара, Валерий Курас, Слава, группа "Лесоповал", Игорь Саруханов, Сергей Ростовъ, Тамара Кутидзе, Афина, Михаил Задорин, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Алексей Петрухин, Михаил Бурляш, Марина Бриз, Александр Устюгов, Михаил Барский и Ольга Алмазова, Руслан Алехно, Ян Марти, Максим Олейников, группа "Сентябрь".

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