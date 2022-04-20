Собянин утвердил дополнительные меры поддержки нестационарной торговли

Размеры обеспечительных платежей будут снижены

В Москве снизили размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин.

"Размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) будут снижены с шести до одного ежемесячного платежа, сложившегося по результатам торгов, проведенных до 5 апреля 2022 года", - сообщили в столичной мэрии.

Ранее внесенные предпринимателями средства будут зачтены в счет текущих платежей, что фактически означает освобождение НТО от платы в бюджет в течение пяти месяцев 2022 года.

Поддержку получат владельцы 3,5 тыс. нестационарных торговых объектов.

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