ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки нестационарной торговли

13:24
  • среда
  • 20 апреля 2022

Размеры обеспечительных платежей будут снижены

В Москве снизили размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин.

"Размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) будут снижены с шести до одного ежемесячного платежа, сложившегося по результатам торгов, проведенных до 5 апреля 2022 года", - сообщили в столичной мэрии.

Ранее внесенные предпринимателями средства будут зачтены в счет текущих платежей, что фактически означает освобождение НТО от платы в бюджет в течение пяти месяцев 2022 года.

Поддержку получат владельцы 3,5 тыс. нестационарных торговых объектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мороженое
Мороженое
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.