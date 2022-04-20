Завершено строительство основных конструкций двух эстакад от Лухмановской улицы до границ Москвы

Это позволит создать эффективную транспортную артерию

На участке от Лухмановской улицы до границ столицы завершено строительство основных конструкций двух эстакад – в районе примыкания к улицам Покровская и Маресьева. Об этом в среду сообщили в Департаменте строительства Москвы.

"Продолжаются работы по сооружению эстакады в районе примыкания к улице Лухмановская", - сообщил глава ведомства Рафик Загрутдинов. В настоящее время рабочие заняты переустройством линий электропередач и перекладкой инженерных коммуникаций.

Кроме того, запроектировано строительство трех подземных пешеходных переходов в районе улицы Сочинская и СНТ "Зенино" в Люберцах.

Строительство эстакад позволит создать эффективную бессветофорную транспортную артерию, а также обеспечить удобный транзит транспорта за пределы столицы. Кроме того, проект значительно улучшит транспортную доступность для жителей района Некрасовка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"