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Завершено строительство основных конструкций двух эстакад от Лухмановской улицы до границ Москвы

13:23
  • среда
  • 20 апреля 2022

Это позволит создать эффективную транспортную артерию

На участке от Лухмановской улицы до границ столицы завершено строительство основных конструкций двух эстакад – в районе примыкания к улицам Покровская и Маресьева. Об этом в среду сообщили в Департаменте строительства Москвы.

"Продолжаются работы по сооружению эстакады в районе примыкания к улице Лухмановская", - сообщил глава ведомства Рафик Загрутдинов. В настоящее время рабочие заняты переустройством линий электропередач и перекладкой инженерных коммуникаций.

Кроме того, запроектировано строительство трех подземных пешеходных переходов в районе улицы Сочинская и СНТ "Зенино" в Люберцах.

Строительство эстакад позволит создать эффективную бессветофорную транспортную артерию, а также обеспечить удобный транзит транспорта за пределы столицы. Кроме того, проект значительно улучшит транспортную доступность для жителей района Некрасовка.

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