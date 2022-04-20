Транспортная развязка появится на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы

Это важнейший проект для формирования Московского скоростного диаметра

На пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка.

Соответствующий проект планировки территории утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Развязка станет одним из важнейших проектов для формирования Московского скоростного диаметра. Она объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды с выходом на трассу М-12.

Ожидается, что ее возведут в течение пяти лет. Благодаря развязке станет доступным движение без светофоров на участке Северо-Восточной Хорды от МКАД до границы с областью.

Кроме того, у остановки "Каскадная улица" простроят внеуличный пешеходный переход, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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