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Транспортная развязка появится на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы

13:36
  • среда
  • 20 апреля 2022

Это важнейший проект для формирования Московского скоростного диаметра

На пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится транспортная развязка.
Завершено строительство основных конструкций двух эстакад от Лухмановской улицы до границ Москвы

Соответствующий проект планировки территории утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Развязка станет одним из важнейших проектов для формирования Московского скоростного диаметра. Она объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды с выходом на трассу М-12.

Ожидается, что ее возведут в течение пяти лет. Благодаря развязке станет доступным движение без светофоров на участке Северо-Восточной Хорды от МКАД до границы с областью.

Кроме того, у остановки "Каскадная улица" простроят внеуличный пешеходный переход, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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