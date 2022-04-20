ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ефимов: в Москве продолжает расти количество индивидуальных предпринимателей

13:40
  • среда
  • 20 апреля 2022

Общее количество ИП на 1 апреля выросло до 376,8 тысячи

Число индивидуальных предпринимателей в столице с начала года выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов, за январь-март 2022 года в Москве было зарегистрировано 21,4 тыс. новых ИП. Общее количество ИП на 1 апреля выросло до 376,8 тыс.

Кроме этого, снижается количество прекративших деятельность. Так, за I квартал это сделали 11,2 тысячи. За аналогичный период 2021 года деятельность прекратили втрое больше ИП - почти 34 тысячи.

По словам главы департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений Кирилла Пуртова, среднесписочная численность работников у столичных ИП, по данным реестра субъектов МСП, на 10 апреля этого года превысила 125,7 тыс. человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бизнес
Бизнес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.