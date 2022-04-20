Ефимов: в Москве продолжает расти количество индивидуальных предпринимателей

Общее количество ИП на 1 апреля выросло до 376,8 тысячи

Число индивидуальных предпринимателей в столице с начала года выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов, за январь-март 2022 года в Москве было зарегистрировано 21,4 тыс. новых ИП. Общее количество ИП на 1 апреля выросло до 376,8 тыс.

Кроме этого, снижается количество прекративших деятельность. Так, за I квартал это сделали 11,2 тысячи. За аналогичный период 2021 года деятельность прекратили втрое больше ИП - почти 34 тысячи.

По словам главы департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений Кирилла Пуртова, среднесписочная численность работников у столичных ИП, по данным реестра субъектов МСП, на 10 апреля этого года превысила 125,7 тыс. человек.

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