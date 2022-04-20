Путин: трагедия в Донбассе заставила Россию начать спецоперацию

Президент провел заседание набсовета платформы "Россия - страна возможностей"

Уникальные проекты, профессиональная самореализация граждан, поддержка молодёжи - эти вопросы в среду обсудил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Глава государства провёл в Кремле заседание наблюдательного совета президентской платформы "Россия - страна возможностей". Структура работает уже 4 года. За это время в её проектах приняли участие более десяти миллионов человек. В том числе иностранные граждане. Победители многочисленных конкурсов платформы успешно поступили в университеты, прошли стажировки и нашли интересную работу в лучших российских компаниях и получили образовательные гранты.

"Новые проекты, новые идеи, которые, без всякого преувеличения, оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан. И я особо хотел бы поблагодарить, конечно, волонтёров за ваше деятельное участие в этой работе. Хотел бы отметить также, что и наши единомышленники из 150 стран мира, так или иначе, присоединились к этой работе. Это, честно говоря, для меня было абсолютно неожиданно. Это значит, что у нас много единомышленников, которые вместе с нами хотят идти вместе, вместе развиваться. И это лишний раз подчёркивает, что мы на правильном своём пути", - сказал Путин.

Одна из участниц встречи - 12-летняя жительница Севастополя, которая переехала туда из Луганска. Участница конкурса "Большая перемена" рассказала президенту про акцию "Рука помощи", которую она вместе с другими школьниками организовала, чтобы поддержать детей Донбасса. И поделилась воспоминаниями о том, как сама боялась взрывов, пока её семья не уехала из города.

"Именно трагедия, которая происходила в Донбассе, в Луганской республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой все сегодня хорошо знают. Именно прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь людям, нашим людям, которые проживают в Донбассе, таким, как ты. И мы будем действовать последовательно и добьёмся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется, она будет меняться к лучшему, так же, как это происходило с тобой, в Севастополе", - сказал Путин.

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