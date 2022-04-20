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Путин пообещал подумать о дополнительной поддержке студентов-волонтеров

14:09
  • среда
  • 20 апреля 2022

Надо выбрать критерии оценки

Вопрос дополнительной поддержки студентов-волонтеров можно обдумать. Надо выбрать критерии оценки, заявил президент России Владимир Путин.

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"Можно, конечно, подумать о каких-то дополнительных формах поддержки. Но нужно выработать тогда критерии понимания того, что и как должно оцениваться", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Президент отметил, что стипендию студент должен, прежде всего, получать за хорошую учебу или в виде поддержки в трудной финансовой ситуации. По словам Путина, в России много разных видов стипендий. Однако поддержка общественно активных, креативных людей оказывается, прежде всего, в виде грантов, приводит слова главы государства РИА Новости.

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