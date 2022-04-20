Путин назвал российский регион, в который "немудрено влюбиться"

Каждый человек обязан побывать там

Президент России Владимир Путин посоветовал всем, кто еще не посетил Камчатку, обязательно побывать там.

"Очень красивое место. Всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, конечно, немудрено влюбиться", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Российский лидер заметил, что предстоит еще многое сделать для развития инфраструктуры Дальнего Востока.

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