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В МИД заявили об утрате доверия к украинским переговорщикам

14:29
  • среда
  • 20 апреля 2022

Киев превратил переговорный процесс в цирк

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ход переговоров между Москвой и Киевом.
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"Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" - здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия-24".

Дипломат добавила, что в ходе переговоров со стороны Киева начался "цирк".

"То приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют", - отметила Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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