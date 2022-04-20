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Россиянам назвали цену билетов в Египет на майские праздники

14:42
  • среда
  • 20 апреля 2022

Улететь к пирамидам можно не только из Москвы

Россиянам, решившим провести предстоящие майские праздники на курортах Египта, придется раскошелиться. Минимальная цена авиабилетов, названная экспертами туриндустрии – 50,9 тысячи рублей. За такую сумму можно слетать в Каир и вернуться обратно из аэропорта Сочи на самолете "Аэрофлота". Правда, дорога в один конец займет около 12 часов.

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Из Минеральных Вод в Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно улететь на лайнерах авиакомпании "Азимут". Цены стартуют от 76 и 91,5 тысячи рублей с человека. Российские лайнеры Sukhoi Superjet 100 отправляются в оба египетских аэропорта дважды в неделю.

Самые выгодные по соотношению цена-качество билеты из Москвы в Хургаду предлагает авиакомпания Red Wings —от 81,2 тысячи рублей на человека в обе стороны. Пассажиру позволят за эти деньги провезти багаж весом до 23 килограммов, время в пути составит чуть более шести часов. Из столицы летают также самолеты египетского перевозчика EgyptAir. С ним полет до Хургады обойдется одному путешественнику в 73,5 тысячи рублей, в Шарм-эш-Шейх — в 62,5 тысячи рублей, сообщает Lenta.ru.

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