ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия отказалась считать себя "воюющей стороной" на Украине

14:39
  • среда
  • 20 апреля 2022

Несмотря на поставки Киеву вооружений

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в ходе пресс-конференции в среду, что ФРГ не считает себя стороной конфликта на Украине.

В МИД заявили об утрате доверия к украинским переговорщикам
Минобороны опубликовало очередной список потерь украинской армии

"Я хотела бы ясно и недвусмысленно заявить о том, что в правительстве ФРГ мы полностью едины во мнении, что только лишь поставки оружия не сделают воюющей стороной", - сказала она (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, события на Украине в ближайшие дни и недели будут играть центральное значение.

Также Бербок уточнила, что поставка Киеву броневиков "не является табу" для правительства Германии.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анналена Бербок
Анналена Бербок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.