Германия отказалась считать себя "воюющей стороной" на Украине

Несмотря на поставки Киеву вооружений

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в ходе пресс-конференции в среду, что ФРГ не считает себя стороной конфликта на Украине.

"Я хотела бы ясно и недвусмысленно заявить о том, что в правительстве ФРГ мы полностью едины во мнении, что только лишь поставки оружия не сделают воюющей стороной", - сказала она (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, события на Украине в ближайшие дни и недели будут играть центральное значение.

Также Бербок уточнила, что поставка Киеву броневиков "не является табу" для правительства Германии.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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