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Поклонскую могут лишить госнаград из-за слов о символах Z и V

14:46
  • среда
  • 20 апреля 2022

Вопрос рассматривают в Крыму

Госсовет Крыма рассмотрит возможность лишения государственных наград замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской.
Путин назначил Поклонскую на новую должность

Ранее бывший прокурор Крыма и экс-депутат в интервью Маше Майерс на YouTube-канале "Живой гвоздь" заявила, что символы V и Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины.

"Ее слова по поводу того, что Z и V - символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших Вооруженных сил, находящихся на передовой. Для них эти символы определяющие, дающие на поле боя четкий сигнал: кто свой, а кто чужой", - заявил "Коммерсанту" председатель комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов.

В свою очередь Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что сделает выводы после слов своего заместителя. Он уверен, что V и Z стали народными символами поддержки нашей армии и сил освобождения, а слова Поклонской – это проявление "определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений".

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