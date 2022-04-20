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Путин высказался о замене иностранного общепита

14:54
  • среда
  • 20 апреля 2022

Для отечественных производителей открываются новые возможности

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" сделал заявление по поводу ухода из страны иностранных компаний - в частности, занимающихся общественным питанием.

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"Многие заявляют о том, что они уходят с нашего рынка, но не уходят. Если они будут уходить, то действительно возможности открываются, рынок будет освобождаться", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Путин также выразил уверенность в том, что замещение иностранных собственников отечественными приведет к повышению качества обслуживания.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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