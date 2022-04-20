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Путина насторожила популярность видеоигр

14:56
  • среда
  • 20 апреля 2022

По словам президента, востребованы должны быть познавательные вещи

В ходе общения с участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей" в среду президент страны Владимир Путин высказался по поводу популярности видеоигр.
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"Это настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка", - сказал глава государства, которого цитирует ТАСС.

Президент добавил, что больше востребованы должны быть "познавательные вещи, которые развивают человека, развивают его интеллект". В связи с этим российский лидер предложил разрабатывать больше исторических игр.

"Подумай над этим. Это не просто времяпрепровождение для твоих сверстников, а способ, инструмент развития - вот это было бы совсем здорово", - обратился Путин к одному из юных программистов.

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