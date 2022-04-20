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Россия может ответить взаимностью на блокирование счетов посольств

15:22
  • среда
  • 20 апреля 2022

Такую позицию озвучили в МИД

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов назвал сложной ситуацию с финансированием работы российских посольств в западных странах.

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"Работа ведется нашими профильными подразделениями, с Центробанком, Минфином", - уточнил замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, ряд государств Запада блокируют счета российских посольств. Москва может в данном случае последовать принципу взаимности.

"Если не будет возможности у наших посольств открывать счета, оплачивать в том числе коммунальные расходы, наверное, соответствующие меры и здесь будут приняты", - уточнил дипломат.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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