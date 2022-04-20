Арестован адвокат Вадим Лялин

Защитника Максима Галкина, Стаса Костюшкина и Аланы Мамаевой могут посадить на 10 лет за мошенничество

"Звездного" адвоката Вадима Лялина арестовали по обвинению в мошенничестве. Мужчине грозит тюремный срок.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России, Лялина Вадима Михайловича до 15 июня", – цитирует сообщение Басманного суда РИА Новости.

Член ОНК Москвы Ева Меркачева уточнила, что адвокатский статус Лялина приостановлен. Сейчас он находится в следственном изоляторе временного содержания на Петровке. "Жалоб у него нет, чувствует себя хорошо", - заявила Меркачева.

Лялину 48 лет. СМИ пишут, что он представлял интересы многих артистов и спортсменов. Среди его клиентов — юморист Максим Галкин, певец Стас Костюшкин, футболист Роман Широков, рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков), бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева и другие знаменитости.

Часть четвертая статьи 159 "Мошенничество" гласит, что "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового".

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