Конкурс Чайковского исключили из Всемирной федерации

Организация сочла знаменитый фестиваль "инструментом российской пропаганды"

Международный конкурс имени Чайковского исключен из состава Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. В заявлении "аполитичной" организации сказано, что она не может оказывать поддержку мероприятию, которое финансируется и используется Россией в качестве "пропагандистского инструмента".

"Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов подавляющим большинством голосов приняла решение об исключении Международного конкурса имени Чайковского из числа своих членов с немедленным вступлением в силу этого решения", - приводит содержание пресс-релиза ТАСС.

Голосование по этому вопросу состоялось на внеочередной генеральной ассамблее федерации 13 апреля. В пресс-релизе подчеркивается, что своей главной целью организация считает поддержку молодых артистов, а в настоящий момент - особенно украинских артистов.

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