Россияне рассказали, где проведут майские праздники

Опрос провел ВЦИОМ

Как показал опрос ВЦИОМ, 55% российских жителей намерены провести майские праздники дома.

"Предпочтут внутренний туризм - поездку в другой город или село - еще 8% наших сограждан. Черноморское побережье Кавказа и Крым - менее популярные пункты назначения, туда собираются поехать 3% и 2% соответственно", - сказано в исследовании.

В ходе майских праздников рассчитывают полностью восстановить свои силы 34% респондентов.

"Отменить планы на майские праздники пришлось 15% россиян. Не удастся осуществить задуманное в предстоящие каникулы чаще гражданам 25-44 лет (25-34 лет - 23%, 35-44 лет - 20%", - также говорится в публикации.

В этом году россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

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