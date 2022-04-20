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Минстрой предложил оплачивать тепло только в отопительный период

16:01
  • среда
  • 20 апреля 2022

Это не касается Москвы

Регионы России к 2024 году должны перейти на оплату отопления жилья только в хлодный период. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минстрой.

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"Изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас российские регионы самостоятельно определяют способ оплаты отопления: ежемесячно на протяжении всего календарного года или только в отопительный сезон. Авторы проекта отмечают, что порядок расчета платы за услугу - и в особенности ее ежегодная корректировка - является одной из самых острых тем обращений в министерство. В проекте также указано, что в Москве могут устанавливаться "особенности определения способа и порядка оплаты коммунальной услуги по отоплению", передает РИА Новости.

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