Путин пообещал помогать блогерам

Это сложная и конкурентная среда

Президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", что власти страны будут поддерживать блогеров.

По словам главы государства, данная сфера деятельности требует хорошего внутреннего состояния, высокого уровня подготовки, большой внутренней культуры и экспертных знаний.

"И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет "чернуху", это, конечно, большое - без всякого преувеличения - государственное дело", - обратился президент к прикованному к инвалидной коляске блогеру Дмитрию Чешеву.

По словам российского лидера, нельзя назвать благородным стремление заработать любой ценой, в том числе на рекламе. Само блогерство Путин сложной и конкурентной средой, пишет ТАСС.

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