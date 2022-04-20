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Путин пообещал помогать блогерам

15:56
  • среда
  • 20 апреля 2022

Это сложная и конкурентная среда

Президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", что власти страны будут поддерживать блогеров.

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По словам главы государства, данная сфера деятельности требует хорошего внутреннего состояния, высокого уровня подготовки, большой внутренней культуры и экспертных знаний.

"И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет "чернуху", это, конечно, большое - без всякого преувеличения - государственное дело", - обратился президент к прикованному к инвалидной коляске блогеру Дмитрию Чешеву.

По словам российского лидера, нельзя назвать благородным стремление заработать любой ценой, в том числе на рекламе. Само блогерство Путин сложной и конкурентной средой, пишет ТАСС.

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