Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

У водолеев — идеальное время для переезда, а козерогам хватит сил на серьезные дела

Овны

Сегодня у вас работает финансовое чутье: вы можете найти новые источники дохода или подработку. Идеи о том, как сберечь накопления, тоже будут весьма кстати.

Тельцы

Солнце в Тельце выступает в содружестве с Луной в другом земном знаке - Козероге. Это говорит о хорошем самочувствии и балансе сил, у вас все сегодня будет получаться! Пользуйтесь моментом!

Близнецы

День может принести случайные деньги или поступление тех сумм, на которые вы уже не рассчитывали. Возврат налогов, выигрыш, внезапная премия – потратьте их с умом!

Раки

Сегодня планета кармы Черная Луна впервые проявит себя в вашем знаке, будьте внимательны. Следите за событиями: то, что начнет происходить, будет на повестке до конца года.

Львы

Солнце разрешает вам пустить в ход свой авторитет и способность влиять на других людей. Вы почувствуете в себе силы на покорение важных вершин - приступайте немедленно!

Девы

Новые знакомые, особенно издалека, могут оказаться весьма влиятельными. Вообще события сегодняшнего дня очень важные, не отмахивайтесь от входящих предложений.

Весы

Весна всегда приносит жажду обновления, почему бы не заняться благоустройством своего гнездышка? Подключайте к этому всех членов семьи: у них тоже есть идеи.

Скорпионы

Короткие поездки по городу будут складывать отлично – вы не потратите лишнего времени и сделаете все, что нужно. Не стесняйтесь знакомиться, общаться, наводить мосты.

Стрельцы

Удача светит представителям знака, находящимся в поиске подработки или временной работы. Обратите внимание на крупных работодателей или известных в вашем городе предпринимателей. Посмотрите их вакансии.

Козероги

Торжество земной стихии: Луна в вашем знаке получает мощную поддержку от Солнца в Тельце. У вас хватит сил на серьезные дела, спорт, а также на флирт или развлечения.

Водолеи

Если вы планировали переезд, то сегодня можно рассматривать варианты и обдумывать детали. Светила в земных знаках подскажут самые выгодные и практичные решения.

Рыбы

Сила текущего момента находится в окружающих людях: они открыты для вас. Можно рассматривать их истории как примеры, обращаться за поддержкой, задавать вопросы.

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