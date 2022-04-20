Путин призвал российских дизайнеров одежды занять места зарубежных брендов

Свято место пусто не бывает, уверен президент

О спецоперации по защите народных республик Донбасса сегодня на заседании наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей говорил Владимир Путин.

"Трагедия, которая происходила в Донбассе, в Луганской республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой все сегодня хорошо знают. Целью этой операции является помощь людям, нашим людям, которые проживают в Донбассе. И мы будем действовать последовательно, добьёмся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется, она будет меняться к лучшему. Так же, как это происходило с тобой, в твоей жизни", - заявил президент.

Слова президента были обращены к 12-летней девочки, которая 8 лет назад переехала в Севастополь из Луганска. Она рассказала о конкурсе "Большая перемена" и акции "Рука помощи", которую организовала вместе с другими школьниками, чтобы поддержать детей Донбасса. Глава государства выслушал и других участников встречи. Он поддержал их идеи создания новых уникальных проектов.

"Если с нашего рынка кто-то уходит, то свято место пусто не бывает. Хотелось бы, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место. Многие заявляют, что они уходят с нашего рынка, но не уходят. Если они будут уходить, то действительно возможности открываются, рынок будет освобождаться. Замещение иностранных собственников и производителей приведёт к повышению качества обслуживания наших граждан. Я на 100 процентов уверен", - сказал Путин.

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