У украинских военных на "Азовстали" заканчиваются вода и продукты

Россия сегодня вновь предоставила им возможность добровольно сложить оружие

В Мариуполе на территории комбината "Азовсталь" продолжают укрываться боевики и наёмники. Россия сегодня предоставила им очередную возможность добровольно сложить оружие. Несколько часов открыты гуманитарные коридоры. В других населённых пунктах наши войска ударами высокоточных ракет наносят урон военной инфраструктуре Украины. За сутки поражены свыше тысячи объектов.

Режим тишины вокруг мариупольской "Азовстали" объявили с 14 часов по Москве. Для выхода открыли пять направлений. Это еще один шанс для националистов сложить оружие. И время на раздумья было. Всю ночь промзона находилась под плотным огнём авиации и артиллерии.

Появились сообщения, что в плен сдались 35 морпехов ВСУ, ещё пятеро военных вышли отдельной группой. Таких случаев могло быть больше. Но уже не раз в Мариуполе находили застреленных в спину украинских солдат, с листовками, призывающими сложить оружие. Командиры националистов понимают, что после плена их ждёт трибунал. Показания можно собирать прямо на мариупольских улицах.

- Все люди были в домах. Дети были в домах. Кума сидит в бомбоубежище. И добивали их с БМП, гильзы валяются. Кидали в подвал гранаты.

Сколько радикалы реально могут продержаться в промзоне, не ясно. В западных СМИ появилась схема "Азовстали" (см. видео репортажа). Советское предприятие строилось с учётом возможной ядерной войны. Укрытия под землёй рассчитаны на 40 тысяч рабочих. А сам бетонный улей под землёй занимает практически такую же площадь, что и завод на поверхности. Но у националистов заканчиваются запасы еды и боеприпасов, могут быть проблемы с питьевой водой. Они тянут время в надежде на помощь соседних стран.

"У нас, возможно, остались последние дни или даже часы. Группировка противника превышает нашу в десятки раз. Мы просим вывезти нас. Мы просим обеспечить нам безопасность на территории третьего государства", - заявил Сергей Волынский.

Этот человек с 18 апреля называет себя командиром 36-й бригады ВСУ, которой фактически уже не существует. Настоящие отцы-командиры жизни морпехов спасли - и ещё неделю назад приказали своим бойцам сложить оружие. Тогда в плен сдались более тысячи человек. В промзоне остаются радикалы "Азова" и примкнувшие к ним националисты. Тот факт, что они хотят сбежать в некую третью страну, косвенно может подтверждать, что в окружении есть и иностранцы. Из Киева на помощь уже никто не придёт - на этом перестали настаивать даже сторонники радикалов.

"Что касается деблокады. Я уже говорил и ещё раз повторю. Деблокада возможна, но для этого нужно не только желание, но и реальный расклад сил", - заявил Андрей Билецкий.

Реальный расклад сил можно понять по прогнозам агентства Bloomberg. Свои выводы журналисты сделали после освобождения в Донбассе города Кременная. Там уже развеваются флаги ЛНР.

"Российские войска взяли в карман территории, включая город Кременная. Украинские войска рискуют оказаться в окружении в ходе нового наступления России. В результате русские могут окружить область в верхней части восточного фронта, в которой находятся до 40% украинских войск в регионе", - говорится в материале Bloomberg.

По сообщениям Луганского информационного центра, ВСУ начали выходить из треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Очевидно понимая, что уже серьёзно рискуют оказаться в котле из-за наступления с флангов. Впрочем, тактическое отступление, при котором ВСУ ещё и взрывают мосты, не убирает опасность окружения. Российские ВС продолжают наносить точечные удары по позициям ВСУ. На видео - работа истребителей-бомбардировщиков Су-34.

"В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Кислевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины", - сообщил представитель МО России Игорь Конашенков.

Сопротивляясь, радикалы уже не гнушаются ничем - одну из своих позиций оборудовали на кладбище. Живым радикалы угрожают убийством. В Херсоне сегодня неизвестные застрелили блогера, который открыто поддерживал Россию.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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