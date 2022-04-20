Германии пригрозили санкциями из-за позиции по российскому газу

Призыв опубликован на страницах британской газеты The Telegraph

В очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза может войти отказ от импорта ядерного топлива из нашей страны, а также меры в отношении банковского сектора. Об этом сегодня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС продолжает придумывать новые рестрикции против Москвы, параллельно накачивая Киев оружием. Германия обещает в ближайшее время поставить на Украину боеприпасы для тяжёлой артиллерии. А современные танки Берлин планирует передать странам Восточной Европы, чтобы те отправили Киеву своё вооружение советского производства.

Больше разного оружия для Украины - идея, с которой сейчас носится весь коллективный Запад. Любое промедление в накачке чревато последствиями, пугает остальных Польша. По мнению Варшавы, Киев вообще не должен ходить с протянутой рукой - всё необходимое на Украину нужно поставлять по первому требованию. Только вот где это оружие взять. Германия, оказывается, уже практически исчерпала свои резервы. Если и дальше так пойдёт, то Бундесвер просто не сможет защищать собственные национальные интересы. Берлин и так поставил Киеву гораздо больше того, что афишировал публично. Об этом сегодня, отдуваясь за всё правительство, сообщила министр иностранных дел страны. На вопросы журналистов Анналена Бербок отвечала, будто читая по бумажке, то и дело подглядывая в лист. "Я хотела бы ясно и недвусмысленно заявить, что в правительстве ФРГ мы полностью едины во мнении, что поставки оружия не сделают Германию воюющей стороной", - указала она.

Схемами поставки оружия на Украину из Германии делится агентство Bloomberg. Киев напрямую от Берлина не получит ничего. Современные танки поступят в страны Восточной Европы. Те, в свою очередь, отдадут старые советские боевые машины ВСУ. Не отстают и остальные евродемократии. Норвегия, к примеру, передала Украине около 100 переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". ПЗРК - французские, а значит, что и Париж в деле, дал своё добро. Еврососедям вторит и Великобритания. Из Лондона в Киев в ближайшее время отправятся противокорабельные ракеты. Борис Джонсон накануне слишком активно убеждал товарищей по НАТО и свой народ, что Украину необходимо вооружать. Факт того, что в зону боевых действий отправляются и подданные королевы, старается обнародовать очень осторожно. Обменивать их очевидно не планируют.

"Мы призываем Россию отнестись к пленным с милосердием. Мы продолжаем выступать против участия наших граждан в боевых действиях на Украине и не поддерживаем эти их стремления. Эти люди были не наёмниками, а военнослужащими ВСУ", - сказал британский премьер Борис Джонсон.

Вот только состояли два пленных солдата в теробороне, а не в ВСУ. В начале марта Генштаб ВСУ созывал наёмников со всего мира под знамёна международного легиона. По словам Джонсона, эти парни знали, на что шли. Впрочем, премьер-министр всё же поддержал предложение правящей Консервативной партии запретить публикацию в соцсетях фрагментов интервью британских пленных российскому телевидению. Ведь они могут разрушить имидж кровожадных русских. Тем более риторику воинствующего радикализма поддерживают не все государства ЕС. Из стройного хора выбивается, как минимум, Германия - не последняя экономика Европы. Отказываться от российских энергоносителей там пока не спешат, чем портят весь продуманный план. Как сломить Берлин, придумали британские журналисты.

"Германия, безусловно, может принимать любые решения, какие захочет. Однако нет причин, по которым и остальной мир должен будет с этим мириться. По сути, любой, кто покупает немецкие автомобили, химикаты, станки или электрооборудование, платит за российский газ. И этим российским газом расплачиваются солдаты, обстреливающие города на Украине. Решение? Это не трудно понять. Несомненно, настал момент ввести санкции и против Германии", - пишет Telegraph.

Посмеет ли Германия пойти против коллективного европейского большинства, пока не ясно. В стране - самая высокая инфляция с 1949 года. И это ещё от российского топлива там пока не отказались. Вся надежда на поставки из Соединённых Штатов. Вот только США пока безуспешно пытаются залатать дыры в своей экономике, пытаясь укротить взбесившиеся цены. Для населения заготовлен универсальный ответ, их накрутил лично президент Владимир Путин. В Москве от таких обвинений уже устали.

"Расскажите мне про "российскую пропаганду" теперь. То, что сейчас несут в Белом доме и на американском ТВ - это, выражаясь их же языком, мать всех пропаганд. То у них президент США от Путина, то у них цены высокие от него же. Байдену нужно было бы раскрыть мысль и выразиться чётче: причина инфляции в США в том, что либеральная экономика не выдержала проверку пандемией, и он со своей командой всячески этому способствовали", - убеждена представитель МИД России Мария Захарова.

Способствует Запад и разжиганию откровенной ненависти ко всему российскому. С каждым днём культура отмены захватывает всё больше пространства. Решения зачастую абсурдные. Смеются над ними даже в Америке.

"Я призываю прекратить финансирование деревьев, так как они продолжают расти в России. А это неправильно", - сказал комик.

Зато русофобская риторика помогает закрывать глаза на более глобальные проблемы. Выяснилось, что пока Запад придумывал, как бы убрать российские энергоносители с мирового рынка, заменив их на СПГ из-за океана, в Пакистане произошел энергокризис. Страна, которая ещё не пришла в себя после госпереворота, столкнулась с массовым отключением электроэнергии. Часть энергостанций стоит, так как местные производители не могут себе позволить топливо по мировым ценам, а поставщики СПГ не исполняют контрактные обязательства, направляя грузы в Европу.

Александра Сергомасова, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"