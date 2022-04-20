Минтруд сообщил о возросшем числе работников в простое

В центрах занятости на учете сегодня состоят около 670 тысяч граждан

Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, в простое в России находятся примерно 98 тысяч работников предприятий.

"Это в 2,5 раза больше, чем на 1 марта. Что касается цифр, заявленных к высвобождению, то это около 50 тысяч человек, при этом четко обозначу, что массовых высвобождений не отмечено", - уточнил замглавы Минтруда (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в центрах занятости на учете сегодня состоят около 670 тысяч граждан, в банке вакансий - 1,9 миллиона позиций.

Пудов также напомнил, что Минтруд разработал комплекс мер, среди которых в том числе переобучение безработных и работников компаний, превентивная работа с гражданами под угрозой увольнения.

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