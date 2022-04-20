ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: Россия продолжает вести переговоры с Украиной

16:28
  • среда
  • 20 апреля 2022

Однако Киев пытается затянуть процесс, сообщила Мария Захарова

Россия продолжает вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

В МИД заявили об утрате доверия к украинским переговорщикам
Песков оценил ситуацию на переговорах с Киевом
Трамп призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров

"В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР", - цитирует РИА Новости Захарову.

По словам Захаровой, киевские власти пытаются затянуть процесс, а также отказываются от конструктива по приоритетным вопросам и от оперативной реакции на предложения Москвы. Украине необходимо приступить к поиску реалистичных вариантов, убеждена представитель МИД.

Говоря о спецоперации России на Украине, Захарова заявила, что киевский режим привлек около 7 тысяч иностранных наемников из 63 стран.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине для демилитаризации и денацификации страны и защиты населения Донбасса. Переговоры по урегулированию конфликта идут с 27 февраля, стороны провели несколько очных встреч, последняя состоялась 29 марта в Стамбуле при участии глав МИД России, Украины и Турции. Также стороны ведут консультации в режиме видеосвязи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.