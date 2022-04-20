МИД: Россия продолжает вести переговоры с Украиной

Однако Киев пытается затянуть процесс, сообщила Мария Захарова

Россия продолжает вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР", - цитирует РИА Новости Захарову.

По словам Захаровой, киевские власти пытаются затянуть процесс, а также отказываются от конструктива по приоритетным вопросам и от оперативной реакции на предложения Москвы. Украине необходимо приступить к поиску реалистичных вариантов, убеждена представитель МИД.

Говоря о спецоперации России на Украине, Захарова заявила, что киевский режим привлек около 7 тысяч иностранных наемников из 63 стран.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине для демилитаризации и денацификации страны и защиты населения Донбасса. Переговоры по урегулированию конфликта идут с 27 февраля, стороны провели несколько очных встреч, последняя состоялась 29 марта в Стамбуле при участии глав МИД России, Украины и Турции. Также стороны ведут консультации в режиме видеосвязи.

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