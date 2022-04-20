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Китай предостерег США от недооценки решимости Пекина

16:36
  • среда
  • 20 апреля 2022

Штаты должны прекратить военные провокации на море

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, в ходе которых заявил, что Пекин непременно будет отстаивать национальные интересы и престиж.

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"США не следует недооценивать решимость и возможности Китая", - заметил Вэй Фэнхэ (цитата по ТАСС).

Он при этом добавил, что Китай заинтересован в стабильном развитии отношений со Штатами, но те должны прекратить военные провокации на море и перестать использовать кризис на Украине в качестве предлога для угроз в адрес Китая.

Ранее в Пекине сообщили о начале внеплановых военных учений у берегов Тайваня. В район острова направлены боевые корабли и авиация. Этот шаг является ответом на недружественные действия Вашингтона.

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